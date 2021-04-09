Спецслужбы США намерены во время Олимпиады активно применять «акт Родченкова»

Спецслужбы США рассматривают возможность активного применения «акта Родченкова» на Олимпиаде в Японии, сообщает The Washington Post.

ФБР рассматривает Олимпийские игры-2020 как «первую возможность расширить свои усилия по расследованию коррупции в спортивных мероприятиях по всему миру», пишет издание.

Документ подписан президентом США Дональдом Трампом и касается любых соревнований, в которых участвуют американские спортсмены и которые проводятся по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA). На такие лиги как НХЛ, НБА, НФЛ, например, действие акта не распространится.

Этот акт по сути позволяет спецслужбам США преследовать любого человека в мире, если его заподозрят в допинговом сговоре.

Лицам попавшим под действие Акта грозит штраф до $1 млн и тюремный срок до десяти лет. При этом преследование отдельных спортсменов законом не предусматривается.

Ранее сообщалось, что российских чемпионов Игр наказали за допинг.