Петр Ян потребовал лишить «посмешище» Стерлинга титула чемпиона UFC

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян призвал лишить титула американца Алджэмейна Стерлинга.

Ранее представитель США заявил, что отклонил одно предложение провести реванш с российским бойцом, а также отметил, что будущая операция может надолго вывести его из строя.

«Просто лишите это посмешище титула», — написал Ян в Twitter.

Первый поединок между россиянином и американцем прошел на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта. Во время боя Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, когда тот находился на одном колене. Российский боец был дисквалифицирован, а Стерлинг стал обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе.

В смешанных единоборствах (MMA) Ян принял участие в 17 поединках, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения. Он стал чемпионом UFC после победы техническим нокаутом над бразильцем Жозе Алду на турнире UFC 251, который прошел в Абу-Даби 12 июля 2020 года.

В активе Стерлинга 20 побед и три поражения. После поединка с Яном американец был отстранен на два месяца по медицинским показателям.

Ранее Стерлинг возмутился организацией реванша с Яном.