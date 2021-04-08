Стала известна сумма, которую потерял «Спартак» на трансферах

Telegram-канал BlackMirror рассказал о том, что с 2004 года московский «Спартак» потерял на трансферах футболистов €274 млн.

8 апреля BlackMirror опубликовал материалы, которые касаются владельца красно-белых Леонида Федуна, а также его супруги Заремы Салиховой.

«Архивы состоят из почтовых архивов как Федуна, так и его супруги Заремы Салиховой, руководящей деятельностью ФК «Спартак». Хронология архива — 2016–2021 годы», — говорится в сообщении.

В одном из документов указано, что с 2004 по 2019 год москвичи купили футболистов на сумму €473 млн, продав игроков на €197 млн. Убыток клуба составил €274 млн.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место, набрав 47 очков. Петербургский «Зенит» расположился на первой строчке, имея в своем активе 48 баллов и игру в запасе.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет со столичным «Локомотивом». Встреча состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к тренеру «Байера».