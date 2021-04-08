«Я посмотрел статистику — это безумие»: форвард «Баварии» прокомментировал поражение от «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг прокомментировал поражение своей команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась поражением французской команды со счетом 2:3. На счету Шупо-Мотинга один гол.

«Мы просто не реализовали достаточно моментов и, к сожалению, пропустили слишком много. Я посмотрел статистику — это безумие. В другой день мы наверняка забили бы пять или шесть голов. Мы очень расстроены. Сегодня была отличная битва. Жаль, что мы не смогли взять свое, но мы хорошо вернулись в игру при счете 0:2», — приводит слова Шупо-Мотинга пресс-служба УЕФА.

В прошлом сезоне «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов, в финале подопечные Ханса-Дитера Флика с результатом 1:0 обыграли именно «ПСЖ».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

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