Наставник «Баварии» Флик потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик потерпел первое поражение в Лиге чемпионов на посту наставника немецкой команды.

Мюнхенская команда с результатом 2:3 проиграла парижскому «ПСЖ» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Примечательно, что для «Баварии» поединок был домашним.

Таким образом, для Флика это поражение стало первым на посту наставника мюнхенской команды. Он возглавляет «Баварию» с 2019 года, до этого в еврокубке он 15 раз одерживал победу, и одна встреча завершилась ничейным результатом.

Примечательно то, что «Бавария» в прошлом сезоне стала победителем Лиги чемпионов, в финале подопечные Флика с результатом 1:0 обыграли именно «ПСЖ».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 7 апреля в Мюнхене в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов встречались немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен». Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.