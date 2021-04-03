«Рубин» с минимальным счетом одолел «Сочи» в матче РПЛ

В очередном матче 24-го тура чемпионата России по футболу казанский «Рубин» оказался сильнее «Сочи».

Встреча прошла в столице республики Татарстан на стадионе «Центральный» в присутствии 6 500 человек и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

После этой победы подопечные Леонида Слуцкого набрали 40 очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).



Черноморский коллектив располагается на пятой позиции, в его активе также 40 баллов за шесть туров до конца чемпионата.

Отметим, что эта победа стала для казанцев первой за всю историю противостояния с сочинцами.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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