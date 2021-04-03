«Краснодар» впервые пропустил пять мячей на новом стадионе

В очередном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» разгромил «Краснодар».

Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе в присутствии 10 354 зрителей и завершилась крупной победой гостей со счетом 5:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Евгений Харин, Андрей Семенов и Бернард Бериша, оформивший дубль. Еще один мяч в свои ворота забил Алексей Ионов.

Отметим, что команда под руководством Мурада Мусаева впервые в истории нового стадиона пропустила пять мячей.

До этого трижды соперникам удавалось четыре раза распечатать ворота «быков»: в сезоне-2017/18 это удалось «Спартаку» Массимо Карреры (1:4), в сезоне-2019/20 успех праздновал петербургский «Зенит» (2:4). В нынешнем розыгрыше четыре безответных мяча оформили на свой счет футболисты лондонского «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».

Ранее сообщалось, что в очередном матче 24-го тура чемпионата России по футболу казанский «Рубин» оказался сильнее «Сочи».