Московский «Локомотив» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 24-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Гжегож Крыховяк и Рифат Жемалетдинов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Этот успех стал для подопечных Марко Николича пятым подряд в матчах национального первенства в 2021 году. До этого красно-зеленые обыграли поочередно столичный ЦСКА, тульский «Арсенал», «Сочи» и «Уфу».

Также вице-чемпионы страны в игре 1/8 финала Кубка России разгромили «Тамбов». Таким образом, «Локомотив» выиграл шесть матчей из шести в 2021 году.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 43 очка, занимает третье место в турнирной таблице. У идущего на первом месте «Зенита» на пять очков больше и одна игра в запасе.

Ранее сообщалось, что «Монако» нанес разгромное поражение «Метцу» в матче 31-го тура чемпионата Франции.