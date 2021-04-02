Стал известен основной претендент на подписание Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассчитывает продолжить карьеру в Англии после истечения контракта с «горожанами», сообщает Daily Mail.

По информации издания, фаворитом в гонке за футболиста является лондонский «Челси», который рассчитывает подписать соглашение с форвардом.

Из других чемпионатов интерес к аргентинскому нападающему проявляют туринский «Ювентус», миланский «Интер» и «Барселона».

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19), обладателем Кубка страны (2018/19), трехкратным победителем Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019) и пятикратным обладателем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч. Его соглашение с «горожанами» истекает летом 2021 года. Аргентинец уже объявил, что покинет клуб.

Ранее сообщалось, что «Барселона» начала переговоры о переходе Агуэро.