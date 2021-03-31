Федун заявил о необходимости реформ после вылета России с молодежного Евро

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о вылете национальной команды России с молодежного чемпионата Европы 2021 года после разгромного поражения от сборной Дании со счетом 0:3.

Функционер посочувствовал голкиперу сборной и «Спартака» Максименко.

«Он что мог, то сделал. Последний гол вообще был от рикошета пропущен.

Чересчур было много фанфар, когда выиграли у Исландии. К сожалению, футбол требует реформ, я же об этом много раз говорил. Нет успехов ни у первой сборной, ни у молодежной.

Ребята неплохие, но посмотрите, как играли датчане: все время треугольнички, всегда есть свободные игроки. А у нас кто как может», — цитирует Федуна Sport24.

Владелец «Спартака» считает, что у молодежной сборной были шансы на хорошее выступление на турние.

«Увы, таково зеркало футбола, на которое нужно посмотреть и сделать выводы», — заключил Федун.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

В первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

Ранее бывший главный тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков считает, что игрокам молодежной команды рано выступать за основную сборную страны.