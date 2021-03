Исландские волейболисты сыграли возле извергающегося вулкана

В Исландии местные волейболисты решили сыграть в непосредственной близости от извергающегося вулкана. Импровизированный матч был снят на видео. За два дня оно набрало почти 4 миллиона просмотров и стало вирусным.

«Люди случайно играют в волейбол на вулкане в Фаградалсфьяле», — так очевидец событий подписал видео в своем Twitter.

Извержение вулкана началось 19 марта, в 20.45. Уточняется, что лава растеклась в пределах 1 км. На видео видно, что игра в волейбол проходит совсем рядом с растекающейся лавой.

Код авиации для Рейкьянеса был повышен до красного. Кроме того, была закрыта главная дорога из столичного региона в Рейкьянесбайр и введены другие ограничения.

Вулкан Фаградалсфьяль не был активен последние 6 тысяч лет. Это вулканическое извержение на полуострове стало первым за 781 год.

Ранее сообщалось, что президент Исландии посетил извергающийся вулкан.

People casually playing volleyball at the #volcano in #Fagradalsfjall, #Iceland yesterday



Mögulega það íslenskasta sem ég hef séð. pic.twitter.com/nU3VeDqziR