Президент Исландии посетил извергающийся вулкан

Президент Исландии Гудни Йоханнессон и сотни других туристов посетили извергающийся вулкан Гелдингадалсгос. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Вулкан расположен в 50 километрах от столицы Исландии и в 32 километрах от главного исландского аэропорта «Кефлавик». Власти не стали закрывать район, поэтому туда приехали люди со всей страны. Туристы фотографируются на фоне извержения и гуляют по окрестностям.

«Это долгий переход по труднопроходимой местности, и сегодня утром был очень густой туман», — пишут местные СМИ.

По оценкам спасателей, в районе ночью находились около тысячи человек. Некоторые были подготовлены хорошо, а некоторые неправильно оделись и не взяли с собой еду и воду. Волонтеры помогают некоторым туристам вернуться домой.

Людям советуют оставаться с наветренной стороны и на возвышенностях, чтобы избежать вредных газов. Туристов просят не подходить к вулкану близко, потому что могут появиться новые трещины.

Президент Исландии Гудни Йоханнессона посетил вулкан на вертолете береговой охраны. Он пошутил, что ему нравится говорить об извержении Гелдингадалсгоса на английском языке, потому что выходит каламбур — название переводится как «долина евнухов» и выходит, что он рассказывает о «долине извержения евнухов».

Ранее в Исландии впервые за шесть тысяч лет пробудился вулкан Фаградалсфьяль.