Емельяненко попал в топ-4 тяжеловесов за всю историю MMA

Легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко вошел в четверку лучших тяжеловесов за всю историю смешанных единоборств, составленную изданием ESPN.

«Если бы существовала гора Рашмор для тяжеловесов MMA, кто был бы на ней?» — спросили ESPN в Instagram.

Помимо Емельяненко в топ попали бывшие чемпионы UFC Стипе Миочич, Кейн Веласкес и Даниэль Кормье.

На счету Федора Емельяненко 46 боев, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. Последний бой спортсмен провел в декабре 2019 года.

16 мая 2012 года Фёдор Емельяненко был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России. 18 декабря 2016 года был переизбран на второй срок. 21 октября 2018 года покинул пост, но остался почетным президентом и председателем Наблюдательного совета организации.

Федора Емельяненко поставили выше Хабиба Нурмагомедова.