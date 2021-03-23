Федора Емельяненко поставили выше Хабиба Нурмагомедова

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев сравнил карьеры именитых российских бойцов — Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, передает News.ru.

По мнению Бикрева, выше стоит Емельяненко, потому что нельзя сказать, что Нурмагомедов за свою карьеру одолел всех сильнейших соперников — в том числе так и не состоялся его бой с американским бойцом Тони Фергюсоном.

«Хабиб сделал потрясающую карьеру, но нельзя сказать, что он побил всех сильнейших. Федор Емельяненко в свое время перебил всех сильнейших тяжеловесов планеты, и я это ставлю намного выше достижений Хабиба», — заявил спортсмен.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры осенью 2020 года, когда защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в третий раз. В марте 2021 года боец провел очередную встречу с главой промоушена Даной Уайтом, по итогам которой он еще раз заявил о серьезности своего решения.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, не выступит на турнире UFC 260, потому что бойцу не смогли найти подходящего соперника.