ЦСКА пошутил про Акинфеева и группу «Руки вверх»

Пресс-служба московского ЦСКА пошутила про голкипера Игоря Акинфеева, который ровно 18 лет назад дебютировал в основной команде.

«Сегодня наш капитан может на повторе слушать песню любимой группы «Руки вверх!». 18 (!) лет назад, 29 марта 2003 года, Акинфеев дебютировал за ЦСКА, выйдя на замену в игре Кубка Премьер-Лиги с «Зенитом». И понеслось», — говорится на странице клуба в Twitter.

Известно, что Акинфеев давний поклонник группы «Руки вверх!». 27 марта вратарь побывал на концерте группы в Минске и выложил видео с него в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Акинфеев обратился к Гончаренко в Instagram.