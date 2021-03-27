Черчесов догнал Хиддинка по числу побед на посту тренера сборной России
Вадим Балканов
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Станислав Черчесов догнал Гуса Хиддинка по числу побед, добытых на посту главного тренера сборной России. Об этом сообщает «СЭ».
Для 57-летнего специалиста успех в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словении стал 22-м в 51 проведенной игре. У нидерландского специалиста на достижение 22 побед ушло 39 встреч.
Лидирует же по данному показателю Олег Романцев, который одержал победу в 39 поединках на посту наставника национальной сборной.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче между сборными России и Словении.