Черчесов догнал Хиддинка по числу побед на посту тренера сборной России

Станислав Черчесов догнал Гуса Хиддинка по числу побед, добытых на посту главного тренера сборной России. Об этом сообщает «СЭ».

Для 57-летнего специалиста успех в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словении стал 22-м в 51 проведенной игре. У нидерландского специалиста на достижение 22 побед ушло 39 встреч.

Лидирует же по данному показателю Олег Романцев, который одержал победу в 39 поединках на посту наставника национальной сборной.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче между сборными России и Словении.