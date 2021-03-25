Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на ЧМ, россиянин Коляда — четвертый

Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Судьи дали спортсмену 106.98 балла. Второе место еще один японец — Юма Кагияма, у него 100.96 балла. на третьем месте представитель США Нэйтан Чен (98.85).

Российский фигурист Михаил Коляда показал четвертый результат (93.52) и сохраняет неплохие шансы побороться за медаль, а второй представитель России Евгений Семененко замыкает первую десятку.

Произвольную программа у мужчины, которая и определит победителя, состоится 27 марта.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 106.98

2. Юма Кагияма (Япония) — 100.96

3. Нэйтан Чен (США) — 98.85

4. Михаил Коляда (Россия) – 93.52

5. Киган Мессинг (Канада) — 93.51

10. Евгений Семененко (Россия) — 86,86

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужской короткой программы на чемпионате мира по фигурном катанию.