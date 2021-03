Макгрегор напомнил о своих достижениях в MMA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор напомнил о своих достижениях в смешанных единоборствах (MMA).

«Лучше всего я себя чувствовал в весе до 170 фунтов. Лучшая победная серия — в 145 фунтах. Лучшие выступления — в 155 фунтах. О чем это говорит — не знаю. Мне просто нравится, ха-ха», — написал ирландец в Twitter.

В профессиональной карьере Макгрегор принял участие в 27 поединках, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Он становился чемпионом UFC в легком и полусреднем весе.

В последнем поединке, который прошел на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, Макгрегор потерпел поражение от представителя США Дастина Порье. Бой продлился менее двух раундов и завершился победой американского спортсмена техническим нокаутом. В настоящее время бойцы ведут переговоры о проведении реванша.

Ранее Макгрегор назвал себя чемпионом UFC в легком весе после ухода российского бойца Хабиба Нурмагомедова из большого спорта.

