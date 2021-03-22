Наставник ЦСКА Гончаренко попрощается с командой 22 марта

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко попрощается с командой 22 марта. Об этом сообщает Metaratings.

Белорусский специалист прибудет на встречу с футболистами, после чего покинет стан красно-синих.

Напомним, что новым главным тренером столичных армейцев станет хорватский специалист Ивица Олич.

Хорват выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, став с красно-синими трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Также он играл за немецкие «Гамбург», «Баварию», Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». В октябре 2017 года вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Был ассистентом Златко Далича во время чемпионата мира в России, на котором хорватская сборная дошла до финала, уступив в решающем матче Франции со счетом 2:4.

В данный момент клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 40 очков. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад».