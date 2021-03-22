ЦСКА поздравил Гайча с голом в ворота «Ювентуса»

Московский ЦСКА поздравил нападающего Адольфо Гайча с голом в ворота «Ювентуса» в матче чемпионата Италии.

«Браво!» — такой пост опубликовала пресс-служба армейцев в Twitter.

Напомним, что аргентинец перешел в зимнее трансферное окно на правах в «Беневенто», выступающий в Серии А. За красно-желтых южноамериканец провел пять матчей и отметился двумя забитыми мячами.

В составе армейского клуба Гайч сыграл 13 матчей, ни разу не забив и ни разу не ассистировав партнерам в поединках, прошедших в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный гол Гайч оформил в матче Лиги Европы против австрийского «Вольфсберга».

По итогам европейской кампании подопечные Виктора Гончаренко заняли последнюю строчку в своем квартете.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Спартака» Сослан Гатагов поделился мнением об интимном видео с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.