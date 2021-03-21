Мирзов заявил о намерении вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что намерен вернуться в московский «Спартак».

Игрок перешел в подмосковный клуб на правах аренды в 2020 году. По словам футболиста, аренда пошла ему на пользу.

«Когда тебе доверяет тренер, это дорогого стоит. Когда я пришел в «Спартак», до этого сидел дома два месяца, пока шли переговоры, был не похож на себя, а надо было давать результат, которого не мог дать. Потом сломал ногу, пришел новый тренер – все поменялось, и я перестал играть», — сказал Мирзов в общении с журналистами.

Также игрок высказался о вызове в национальную команду. По словам спортсмена, в национальной команде сложился дружный коллектив.

«Дальше надо работать, доказывать, почему я попал в сборную. Решать тренерскому штабу, буду я играть или нет, все, что от меня зависит, я сделаю, чтобы играть», — сказал Мирзов.

Хавбек перешел в «Спартак» в 2019 году. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 12 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли казанский «Рубин» в матче 23-го тура РПЛ.