«Манчестер Сити» победил «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Сити» победил «Эвертон» в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты во второй половине игры. На 84-й минуте счет на табло открыл немецкий полузащитник Илкай Гюндоган. Спустя шесть минут с передачи Родри отличился бельгийский вингер Кевин Де Брейне.



Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы стали вторыми полуфиналистами национального кубка. До этого в матче 1/4 финала «Саутгемптон» разгромил «Борнмут».

Оставшиеся полуфиналисты станут известны по окончании игр «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» и «Челси» — «Шеффилд Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Тончи Мартич, агент полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича, оценил вероятность возможного трансфера игрока из стана московского ЦСКА в «Милан».