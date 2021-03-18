Одноклубник Панарина повторил рекорд НХЛ

В ночь на 18 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Филадельфию».

Встреча закончилась со счетом 9:0 (2:0, 7:0, 0:0).

Интересно, что во втором периоде игрок «Рейнджерс» Мика Зибанеджад набрал шесть баллов за результативность (3+3). Этот результат является повторением рекорда НХЛ.

Россиянин Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой, а Павел Бучневич набрал три очка (2+1).

В 1978 году Брайан Троттье, выступающий за «Айлендерс», также записал на свой счет шесть очков за период (3+3). В том матче «Айлендерс» играл против «Рейнджерс».



Ранее дубль Бучневича и гол Панарина помогли «Рейнджерс» уничтожить «Филадельфию».