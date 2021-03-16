Жена экс-вратаря «Зенита» Малафеева рассказала о лечении дочери в реабилитационном центре

Екатерина Малафеева, жена экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, рассказала о лечении 17-летней дочери Ксении в реабилитационном центре.

Напомним, в марте 2020 года девушка попалась на продаже наркотических веществ.

Ксения — дочь Малафеева от его первой жены Марины, погибшей в ДТП в 2011 году.

«Чуть больше месяца дочка в реабилитационном центре. У нее сейчас все хорошо. Впервые за долгое время я услышала своего ребенка без влияния всяких болезней. Она рассуждает о жизни. Она имеет совсем другие планы на жизнь», — написала Екатерина в Instagram.



Ранее на компанию Малафеева подали в суд.