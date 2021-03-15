Черчесов ответил на критику Романцева в отношении Соболева

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, комментируя вызов в национальную команду нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, ответил на критику в отношении форварда легендарного тренера красно-белых Олега Романцева, который ранее упрекнул футболиста за то, что тот «при любом соприкосновении норовит упасть».

«Иногда это маленькие футбольные хитрости. Если бы он был маленьким игроком, это было бы не так заметно, а тут игрок большой, всем бросается в глаза. Мы это видим, мы ему уже про это подсказывали. Еще переговорим», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Ранее тренерский штаб сборной России определился с составом футболистов на мартовские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022. 24 марта в рамках отбора к ЧМ-2022 сборная России в гостях сыграет с Мальтой, 27 марта дома примет Словению, а 30 марта сыграет на выезде со Словакией. Дзюба в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 20 матчей, забив 12 мячей и сделав четыре результативные передачи.