Губерниев поддержал российских биатлонисток

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Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских биатлонисток.

«Я хочу поддержать девчонок. Да, сложно. Если мы не хотим потерять поколение, то нужно прекратить писать им гадости. Пишите мне по традиции», — передает слова Губерниева «Матч ТВ».

В пасьюте на этапе в Нове-Место россиянки показали худший результат в своей истории в гонке Кубка мира.

Ранее Губерниев назвал позорищем работу чехов на этапе КМ после падения столба на трассу.