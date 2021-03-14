Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских биатлонисток.

«Я хочу поддержать девчонок. Да, сложно. Если мы не хотим потерять поколение, то нужно прекратить писать им гадости. Пишите мне по традиции», — передает слова Губерниева «Матч ТВ».



В пасьюте на этапе в Нове-Место россиянки показали худший результат в своей истории в гонке Кубка мира.

Ранее Губерниев назвал позорищем работу чехов на этапе КМ после падения столба на трассу.