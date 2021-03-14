Губерниев поддержал российских биатлонисток
Андрей Черников
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Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских биатлонисток.
«Я хочу поддержать девчонок. Да, сложно. Если мы не хотим потерять поколение, то нужно прекратить писать им гадости. Пишите мне по традиции», — передает слова Губерниева «Матч ТВ».
В пасьюте на этапе в Нове-Место россиянки показали худший результат в своей истории в гонке Кубка мира.
Ранее Губерниев назвал позорищем работу чехов на этапе КМ после падения столба на трассу.