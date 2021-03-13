«Зенит» и «Ахмат» объявили составы на матч РПЛ
Антон Борисов
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Петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат» определились со стартовыми составами на матч 22-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин.
Встреча между «Зенитом» и «Ахматом» пройдет в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.30 мск.