Главный тренер «Миннесоты» назвал Капризова особенным

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны Койотс» (4:0) россиянин оформил первый хет-трик в заокеанской карьере.

«Капризов не удивляет, не так ли? Я уверен, что вы, ребята, не удивились. Каждую ночь что-то происходит, он особенный хоккеист. Мы ожидали, что это произойдет», — сказал Эвасон на послематчевой пресс-конференции.

Капризов принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В его активе десять голов и 13 передач при показателе полезности «+9».

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее сообщалось, что Капризов был признан первой звездой матча.