Семин призвал Кварацхелию принять предложение «Ювентуса»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию принять предложение «Ювентуса». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его мнению, в возрасте 20 лет уже можно выступать на высоком уровне и переходить в топ-клуб.

Также 73-летний специалист отметил, что огромный вклад в развитие грузинского футболиста внес наставник «Рубина» Леонид Слуцкий, умеющий работать с молодыми талантами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готовится к масштабной перестройке летом.