Известный российский боец поможет подготовиться Джигану к поединку с Емельяненко
Андрей Черников
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Россиянин Евгений Курданов, который выступает в промоушине по кулачным боям Bare Knuckle FC, рассказал о том, что поможет рэперу Джигану подготовится к поединку против Александра Емельяненко, передает «СЭ».
«Джиган уже провел одну или две тренировки с моим тренером. Поэтому я тоже буду ему помогать. Надо немного полупить его. Так как все-таки Саша — быстрый», — сказал Курданов.
О том, что Джиган проведет бой с Джиганом стало известно 6 марта.