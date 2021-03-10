Известный российский боец поможет подготовиться Джигану к поединку с Емельяненко

Россиянин Евгений Курданов, который выступает в промоушине по кулачным боям Bare Knuckle FC, рассказал о том, что поможет рэперу Джигану подготовится к поединку против Александра Емельяненко, передает «СЭ».

«Джиган уже провел одну или две тренировки с моим тренером. Поэтому я тоже буду ему помогать. Надо немного полупить его. Так как все-таки Саша — быстрый», — сказал Курданов.



О том, что Джиган проведет бой с Джиганом стало известно 6 марта.

Ранее Вячеслав Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко.