Брат Клебо ударил дверь и сломал ногу после новости о дисквалификации

Брат норвежского лыжника Йоханнеса Клебо Ола сломал ногу после того, как спортсмена дисквалифицировали в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

На финишной прямой гонки, которая прошла 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

«Разозлился, когда брата лишили золотой медали, и сильно ударил ногой дверь. Возникла боль от основания большого пальца до щиколотки. Не смог нагружать ногу, и пришлось позаимствовать костыли», — цитирует Клебо VG.

Брат лыжника отметил, что из-за адреналина он не сразу почувствовал боль, однако вскоре он понял, что получил травму.

Ранее немецкий лыжник обвинил Большунова в неуважении.