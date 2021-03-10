Ари может покинуть «Краснодар» после завершения сезона

Нападающий «Краснодара» Ари может покинуть команду после завершения сезона, сообщает Sport24.

По информации издания, руководство клуба не планирует продлевать контракт с 35-летним форвардом. Соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2021 года.

Футболист перешел в «Краснодар» в 2013 году. В нынешнем сезоне Ари принял участие в девяти матчах во всех турнирах. В его активе два забитых мяча.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Краснодара» ведет переговоры со шведским клубом.