Ари может покинуть «Краснодар» после завершения сезона
Антон Борисов
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Нападающий «Краснодара» Ари может покинуть команду после завершения сезона, сообщает Sport24.
По информации издания, руководство клуба не планирует продлевать контракт с 35-летним форвардом. Соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2021 года.
Футболист перешел в «Краснодар» в 2013 году. В нынешнем сезоне Ари принял участие в девяти матчах во всех турнирах. В его активе два забитых мяча.
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Краснодара» ведет переговоры со шведским клубом.