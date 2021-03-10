«Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Вадим Балканов
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с андалусийской «Севильей».
Встреча прошла в Дортмунде на арене «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах и завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев забитыми мячами отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд.
У испанской команды команды дубль на свой счет оформил Юссеф Эн-Несири.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым футболистом, забившим шесть подряд мячей по ходу турнира.