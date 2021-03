«Ювентус» поздравил «Порту» с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов. Соответствующий пост пресс-служба действующих чемпионов Италии опубликовала в Twitter.

«Отличная работа, «Порту!» Поздравляем с выходом в следующий раунд», — гласит текст поста.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее сообщалось, что фанаты дортмундской «Боруссии» выступили против предстоящей реформы Лиги чемпионов.

Well done to @FCPorto on reaching the quarter-finals. #JuveFCP