Боец Александр Емельяненко прошел курс лечения. Об этом рассказал менеджер и друг Емельяненко Абдул-Рахман Дудаев.

«Он проходил курс лечения после загула. Загул был достаточно длительный, и без последствий на организм это все не проходит. Так что он на самом деле лечился», — передает слова Дудаева »СЭ».

Также Дудаев отметил, что Емельяненко сам понимает, что ему нужна была помощь в лечении.



«Это лишний раз показывает его с хорошей и позитивной стороны», — добавил он.

Ранее Вячеслав Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко.