Боец Александр Емельяненко прошел курс лечения
Андрей Черников
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Боец Александр Емельяненко прошел курс лечения. Об этом рассказал менеджер и друг Емельяненко Абдул-Рахман Дудаев.
«Он проходил курс лечения после загула. Загул был достаточно длительный, и без последствий на организм это все не проходит. Так что он на самом деле лечился», — передает слова Дудаева »СЭ».
Также Дудаев отметил, что Емельяненко сам понимает, что ему нужна была помощь в лечении.
«Это лишний раз показывает его с хорошей и позитивной стороны», — добавил он.