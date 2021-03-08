Экс-тренер «Зенита» заявил, что сине-бело-голубые выиграют РПЛ

Экс-тренер сине-бело-голубых Властимил Петржела прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает «Чемпионат.com».



Встреча завершилась со счетом 1:2.

«Поражение в Казани ничего не меняет для «Зенита», наоборот, заставит проснуться голодного зверя. Не волнуйтесь, «Зенит» все равно станет чемпионом», — сказал Петржела.

Ранее «Рубин» обыграл «Зенит» в матче РПЛ.