Вяльбе назвала Большунова королем и поблагодарила всех за поддержку

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе посвятила чемпиону мира Александру Большунову трогательный пост в Instagram.

«Наш король! Не смотря ни на что. Спасибо, наши дорогие болельщики! Вчерашняя гонка стала очень непростой для нас всех. Остается надеяться, что этот прецедент будет толчком для внесения изменений в правила FIS.

Следующий сезон будет особенно сложным для нашей команды», — написала Вяльбе.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвергла критике поведение Александра Большунова после финиша марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.