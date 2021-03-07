Появилось видео запрещенного нокаута Яна в бою против Стерлинга

Появилось видео запрещенного нокаута бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в титульном бою против Алджамейна Стерлинга.

Обладатель пояса в легчайшем весе проводил в Лас-Вегасе первую защиту в поединке против Алджамейна Стерлинга. По ходу четвертого раунда Ян нанес ямайскому спортсмену запрещенный удар коленом в голову, после чего судья прекратил бой.



«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что Махачев «задушил» Добера на турнире UFC 259.