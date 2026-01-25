Помощник Путина и зять Трампа побеседовали перед переговорами РФ и США в Кремле

Журналист Зарубин показал беседующих Ушакова и Кушнера перед встречей с Путиным

Помощник президента России Юрий Ушаков поговорил с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист «России 1» Павел Зарубин.

Оператору удалось снять, как Ушаков и Кушнер входят в представительский зал Кремля перед началом переговоров с Путиным и о чем-то беседуют.

В ночь на 23 января Владимир Путин провел встречу с посланниками Трампа. Ушаков был в составе российской делегации. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник Стивен Уиткофф, в нее также вошли основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома по экономическим вопросам Джошуа Грюнбаум.

Встреча с Путиным прошла в закрытом формате в течение 3,5 часа. По ее окончании Юрий Ушаков заявил, что переговоры носили «предельно откровенный и доверительный характер». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

