Рублев обыграл Шарди в четвертьфинале турнира АТР в Роттердаме
Вадим Балканов
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Жереми Шарди проиграл Андрею Рублеву в четвертьфинале теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме.
Встреча продлилась 2 часа 42 минуты и завершилась в трех сетах — 6:7, 7:6, 4:6.
Россиянин сделал 15 подач навылет, не совершил двойных ошибок и выиграл 66% мячей с первой подачи.
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