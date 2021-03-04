Большунов попал в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ

Тренерский штаб российской команды определился с заявкой на мужскую эстафету на чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей сборной, в состав попали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.

Червоткин и и Якимушкин выступят на этапах эстафеты классическим стилем, этапы свободным стилем пробегут Мальцев и Большунов, который станет финишером у россиян. Гонка состоится 5 марта.

Ранее сообщалось, что российская женская сборная завоевала серебро в эстафете. Победу одержали норвежки.

В программе турнира, помимо мужской эстафеты, остались два масс-старта. Чемпионат завершится 7 марта.