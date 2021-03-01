Главный тренер «Арсенала» может возглавить «Барселону»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета может возглавить «Барселону», передает RAC1 в Twitter.

Как сообщает источник, кандидат в президенты каталонского клуба Жоан Лапорта хочет видеть специалиста в качестве наставника сине-гранатовых.

Артета является воспитанником клуба. Свою тренерскую карьеру он начал в качестве помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В декабре 2019 года он возглавил «Арсенал». После 26 туров чемпионата Англии «канониры» занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Действующим главным тренером «Барселоны» является Рональд Куман.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» летом бесплатно перейдет в «Барселону».