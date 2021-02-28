ЦСКА пытался пригласить Рангника на пост главного тренера
Вадим Балканов
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Московский ЦСКА пытался пригласить Ральфа Рангника на пост главного тренера. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, швейцарский специалист не стал соглашаться на работу в России, так как хочет получить предложение от клуба из топ-5 лиг.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают вторую строчку в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что в очередном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» уступил столичному «Динамо».