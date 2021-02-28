ЦСКА пытался пригласить Рангника на пост главного тренера

Московский ЦСКА пытался пригласить Ральфа Рангника на пост главного тренера. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, швейцарский специалист не стал соглашаться на работу в России, так как хочет получить предложение от клуба из топ-5 лиг.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают вторую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» уступил столичному «Динамо».