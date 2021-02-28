«Аталанта» Миранчука одержала победу над «Сампдорией» в Серии А

«Аталанта» одержала победу над «Сампдорией» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Руслан Малиновский и Робин Госенс.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 24 туров «Аталанта» набрала 46 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А. При этом у отстающей на два балла «Ромы» есть игра в запасе.

«Сампдория» (30) располагается на десятой строчке.

В следующем туре «Аталанта» примет «Кротоне», а «Сампдория» на выезде сыграет с «Дженоа».

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» и «Верона» сыграли вничью.

Италия. Серия А. 24-й тур

«Сампдория» (Генуя) — «Аталанта» (Бергамо) — 0:2

Голы: 0:1 — Малиновский, 40; 0:2 — Госенс, 70.