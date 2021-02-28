Плющенко хочет привести Трусову и Косторную к медалям Олимпиады
Анастасия Мартыненко
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о планах на сотрудничество с фигуристками Александрой Трусовой и Аленой Косторной, передает Olympic Channel.
Специалист заявил, что его целью является завоевать медали Олимпийских игр вместе с этими фигуристками.
«Моя цель — участие этих двух прекрасных девочек, Саши и Алены, в Олимпийских играх. Это главные соревнования в нашей жизни. Конечно, мне бы хотелось привести их к завоеванию медалей», - -заявил специалист.
Трусова и Косторная тренируются в академии Плющенко с 2020 года. К нему они перешли от другого российского специалиста — Этери Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что Плющенко усомнился в способности Косторной чисто исполнить произвольную программу.