Фигуристка Тараканова снялась с Кубка России

Анастасия Тараканова снялась с финала Кубка России по фигурному катанию в женской одиночной программе, который проходит в эти дни в Москве. Об этом сообщает Sports.ru.

Имя спортсменки исчезло из стартового протокола короткой программы.

Напомним, что женщины-одиночницы начнут соревноваться в 18:05 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России.