Фигуристка Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Камила Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Москве.

Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе исполнила все элементы чисто, что позволило ей набрать 88,71 балла и занять предварительную первую строчку.

Второй результат показала Дарья Усачева, третий — Елизавета Туктамышева.

Отметим, что действующая чемпионка Европы Алена Косторная получила 70,14 балла и заняла шестое место.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева получила за прокат в короткой программе финала Кубка России оценки выше мирового рекорда.