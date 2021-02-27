Фигурист Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России

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Фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России.

Судьи оценили прокат спортсмена в 94,95 балла.

Вторым после короткой программы оказался Андрей Мозалев (93,83), а замкнул тройку лидеров Петр Гуменник (88,09).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у мужчин.

Ранее сообщалось, что Алена Косторная исполнит короткую программу под «Времена года».