Фигурист Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России
Анастасия Мартыненко
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Фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России.
Судьи оценили прокат спортсмена в 94,95 балла.
Вторым после короткой программы оказался Андрей Мозалев (93,83), а замкнул тройку лидеров Петр Гуменник (88,09).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у мужчин.
Ранее сообщалось, что Алена Косторная исполнит короткую программу под «Времена года».