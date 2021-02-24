За время подготовки к ЧМ-2022 в Катаре умерли почти 7 тысяч мигрантов

За время подготовки к чемпионату мира 2022 года в Катаре умерли почти семь тысяч рабочих-мигрантов. Об этом сообщает The Guardian.

В данный список попали граждане Индии, Бангладеш, Непала, Пакистана и Шри-Ланки.

Отмечается, что реальное число погибших мигрантов значительно выше, так как полученные данные не включают себя информацию о рабочих их Филиппин и Кении, которые в большом количестве работают в Катаре.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров связал проблемы «Тамбова» в Российской премьер-лиге (РПЛ) с Россией.