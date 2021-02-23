УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы из-за коронавируса
Антон Борисов
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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил юношеские чемпионаты Европы 2021 года, сообщается на официальном сайте организации.
Причиной отмены стала пандемия коронавируса. В УЕФА отметили, что сложившихся обстоятельствах будет очень сложно обеспечить передвижение команд и проведение соревнований.
Евро-2021 среди юношей должен был пройти в Румынии с 30 июня по 13 июля. Первенство среди девушек планировалось провести в Белоруссии с 21 июля по 2 августа.
Ранее сообщалось, что юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса.